Partecipazione e cittadinanza digitale, sabato 17 dicembre

Le Scuola Diffusa di Roma Capitale che promuove la cultura digitale nella nostra città torna per l’ultimo appuntamento del 2022 con i laboratori di coding e robotica, rivolti a bambini/e e ragazzi/e, sabato 17 dicembre presso la Biblioteca Marconi, in via Gerolamo Cardano 135, dalle 14.45 alle 17.30.

I più piccoli, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, realizzeranno un gioco a tema imparando a scrivere le prime righe di codice con Scratch; i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 17 anni si cimenteranno con Arduino in un laboratorio di robotica a loro dedicato.

Per i docenti e i genitori accompagnatori sarà possibile partecipare a una sessione di learning esperienziale tenuta da una facilitatrice certificata. Durante la pausa merenda ci sarà il momento di scambio regali natalizi.

“L’appuntamento alla Biblioteca Marconi chiude il calendario 2022 delle attività formative di promozione della cultura digitale che, attraverso la Scuola Diffusa, abbiamo portato all’interno di diversi contesti territoriali nei Municipi III, VI, IX, XI, XIV. Le iniziative di Corviale, Laurentina, Tufello, Borghesiana, Primavalle hanno riscosso grande interesse: complessivamente hanno partecipato alle attività oltre 300 persone, più di 80 bambini tra i 7 e gli 11 anni, oltre 90 ragazzi tra i 12 ed i 17 anni e più di cento tra genitori e insegnanti. Un sentito ringraziamento va alla Direzione Partecipazione del Dipartimento Decentramento di Roma Capitale, all’Istituzione Biblioteche e all’associazione MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR per aver lavorato al progetto sul territorio che intendiamo riproporre con ulteriori momenti di apprendimento gratuiti e aperti alla cittadinanza” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per partecipare ai laboratori è necessario portare pc, mouse, alimentatore e arrivare avendo già scaricato i programmi necessari: Scratch 3 per il laboratorio 7-11 anni (https://scratch.mit.edu/ download) e MBlock5 per il laboratorio 12-17 anni (https://www.makeblock.com/ software/ ).

La Scuola Diffusa è coordinata dalla Direzione Partecipazione del Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 Minuti e l’evento è realizzato da MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR in stretta collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

Iscrizioni e informazioni alla pagina: https://bit.ly/3WoQp6E