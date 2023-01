Partecipazione, Roma Capitale verso l’albo delle reti civiche

Una mappatura di tutte le realtà civiche e associative a disposizione della città, facilmente consultabile online, per promuovere il coinvolgimento della cittadinanza, di comitati, reti della solidarietà e organismi della rappresentanza nelle politiche dell’Amministrazione. Con questo obiettivo la Giunta ha approvato la memoria che definisce gli indirizzi per l’istituzione di un Albo della cittadinanza attiva e delle reti civiche online.

Tutti i processi partecipativi che saranno attivati dalle strutture capitoline, tanto centrali quanto municipali, potranno avvalersi in futuro di questo importante strumento di conoscenza del territorio e di comunicazione con le realtà che lo animano, favorendo molteplici forme di confronto e dialogo tra amministrazione e cittadinanza, dall’instaurazione di patti educativi e di collaborazione sui beni comuni, ai percorsi di rigenerazione urbana e ambientale, fino alla coprogrammazione e coprogettazione di spazi e servizi in ambito urbanistico, sociale, culturale, trasportistico, con azioni che potranno essere svolte tanto sul campo quanto in modalità digitale.

Nello specifico, esso sarà rivolto ad accogliere le realtà operanti sull’intero territorio di Roma Capitale che potranno iscriversi attraverso una interfaccia web dedicata, in fase di progettazione, all’interno dell’area Partecipa del sito istituzionale. L’Albo sarà accessibile online a cittadine e cittadini, consentendo di identificare informazioni quali l’area geografica d’intervento, la tipologia e i destinatari delle attività realizzate.

L’amministrazione è partita da un capillare lavoro di ricognizione in tutti i Municipi con l’obiettivo di ricostruire il sistema degli albi esistenti: in totale sono risultate iscritte 1080 associazioni, prevalentemente nei settori sport e cultura. L’Albo della cittadinanza attiva e delle reti civiche, ampliando gli ambiti tematici di intervento, sarà uno strumento utile a favorire la relazione tra le associazioni e tra queste e l’Amministrazione per mettere a sistema forme organizzate di comunicazione, ascolto e partecipazione civica in un’ottica policentrica e diffusa.

Attualmente si stanno definendo i requisiti tecnici per lo sviluppo e la creazione dell’interfaccia. Presto sarà pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione delle associazioni e la realizzazione della prima rete civica di Roma Capitale.