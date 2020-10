Partiti i lavori di bonifica e consolidamento del sottosuolo del quartiere Villa De Sanctis

Finalmente dopo oltre quattro anni di lungaggini burocratiche, di ispezioni nel sottosuolo e di progetti, sono finalmente partite da qualche le indagini del sottosuolo propedeutiche poi al riempimento delle cavità che lambiscono la piscina e una parte degli spogliatoi del Centro Sportivo Municipale, già peraltro penalizzato dal non utilizzo dell’area parcheggio su via dei Gordiani.

Altri sondaggi saranno fatti anche all’interno sempre del Centro Sportivo, nell’area all’interno del Parco da dove si ebbero i primi segnali di cedimento della volta della cavità e che portarono alla dismissione di una bellissima e super attrezzata area riservata ai Bambini, per poi proseguire nel Parchetto giochi di via Romolo Balzani, che speriamo venga riportato allo stato antecedente la sua forzata chiusura. Questo del resto è anche quello che chiedono dal Comitato di Quartiere.

Ovviamente seguiremo i lavori nella speranza che questi viaggino spediti e che sia il parco e i luoghi interessati tornino al loro vecchio splendore, compreso il ripristino dell’irrigazione del manto erboso del parco, interrotta dissero da Servizio Giardini, proprio a causa della presenza della cavità.

Stessa cosa per l’area parcheggio che ripristinato alleggerirebbe non poco la viabilità sulla stretta via dei Gordiani su cui non dimentichiamolo incombe anche la possibile prossima realizzazione di un nuovo supermercato di oltre 2.500mq.

https://www.facebook.com/382003078596292/videos/1591802797690206