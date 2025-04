Pasqua da ladri sui tetti di Roma: sventato colpo da 150 mila € a due passi da Piazza di Spagna

Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno tra i tetti del cuore barocco di Roma, con la città ancora immersa nel clima delle festività pasquali.

Ma all’alba, l’irruzione dei Carabinieri ha interrotto la fuga dei ladri e rimesso la refurtiva – argenteria antica, porcellane di pregio, borse griffate, gioielli e bottiglie di liquori rarissimi – al sicuro nelle mani dei legittimi proprietari.

Il blitz

È la notte precedente alla domenica di Pasqua quando quattro uomini, tutti dell’area balcanica, si arrampicano sui tetti che dominano via di San Sebastianiello, a pochi passi da Piazza di Spagna.

L’obiettivo è un attico: un appartamento elegante lasciato momentaneamente incustodito dai proprietari, partiti per il weekend festivo.

Individuano un lucernario, forzano la serratura e, calandosi nell’abitazione, iniziano a setacciare ogni stanza.

Cercano dovunque casseforti, ma alla fine riempiono grandi borsoni con servizi di argento, porcellane d’epoca, bottiglie di whisky millesimato, borse di alta moda e gioielli per un valore che sfiora i 150 mila euro. Al momento di allontanarsi, credono di averla fatta franca.

L’errore e l’arresto

Ma da giorni il Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro ha intensificato i pattugliamenti notturni proprio per evitare che appartamenti vuoti diventino prede facili. I militari in borghese notano un’auto sospetta in sosta poco distante: il motore acceso, i fari spenti. Dentro, un uomo visibilmente nervoso.

Scatta il controllo. L’autista tenta la fuga, ma viene bloccato. Intanto, le pattuglie cinturano i vicoli: un gioco di sponda che, pochi minuti più tardi, porta al fermo di altri due complici ancora carichi del bottino.

Addosso hanno guanti in lattice, passamontagna, torce professionali e una serie di arnesi da scasso: piede di porco, scalpelli, chiavi universali.

Il quarto componente – probabilmente la “talpa” che ha studiato l’incursione sui tetti – riesce a dileguarsi, ma ha le ore contate: i Carabinieri ne hanno già delineato la fisionomia attraverso le telecamere di sorveglianza e contano di rintracciarlo.

Refurtiva recuperata, braccialetto elettronico ai tre fermati

La Procura di Roma ha contestato ai tre fermati la rapina in abitazione in concorso e il possesso di strumenti atti allo scasso. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per tutti gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. L’intero bottino – intatto – è stato restituito ai proprietari.

