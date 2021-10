Passaggio di consegne in Campidoglio tra Raggi e Gualtieri

Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri è salito in Campidoglio per il passaggio di consegne con Virginia Raggi.

Il nuovo sindaco e l’ex sindaca si sono affacciati insieme al balconcino dello studio del sindaco con affaccio sui Fori Imperiali. Poi Gualtieri si è riaffacciato da solo per salutare i fotografi.

“Sono onorato – ha affermato Gualtieri – di assumere questo ruolo cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione. Con Virginia Raggi abbiamo parlato dei dossier più importanti e ora inizierà per me un lavoro molto intenso. Naturalmente l’ho ringraziata per il lavoro di questi anni”.

Virginia Raggi nel passaggio di consegne in Aula Giulio Cesare ha detto: “Formulo i miei migliori auguri a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso. A livello umano e politico è un’esperienza piena. Io sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la più bella del mondo. Consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco”.