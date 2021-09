Passeggiata con letture per i più piccoli nel Parco Tor Tre Teste

Domenica 19 settembre l’ODV Guardie per l’Ambiente invita a partecipare al GOOD DEEDS DAY nel Parco Tor Tre Teste

“Ambientiamoci insieme” è lo slogan della giornata che si svolge nell’ambito della più ampia Insieme per il Bene comune – Good Deeds Day, manifestazione per diffondere la solidarietà e la pratica delle “buone azioni” in tutto il mondo.

Domenica 19 settembre a Tor Tre Teste è prevista una passeggiata con letture per i più piccoli (appuntamento dalle ore 9:30) al parco Palatucci, in largo Serafino Cevasco dove si svolgerà anche la Fun Race, la stracittadina di Roma nei parchi, gara amatoriale di 5 km collegata alla Maratona di Roma.

Un’occasione per tutti i partecipanti di incontrare il Volontariato e conoscere le attività svolte sul territorio dal gruppo operativo dell‘associazione Guardie per l’Ambiente GPA Roma.

Durante tutta la mattinata prosegue la raccolta solidale di giocattoli-materiale didattico e ludico per i bimbi afghani ospitati a Roma e il reclutamento di nuovi volontari

LINK DI RIFERIMENTO

https://www.insiemeperilbenecomune.net/partecipa/schedainiziativa.asp?idevento=1297

https://odvgpanotizieguardieperlambiente.blogspot.com/

INFO SMS 331.7565144