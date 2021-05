Passeggiata in bici da Conca D’Oro alla ciclabile Belle arti

Riprendono le iniziative gratuite dell’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS che per domenica 23 maggio 2021, ha organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti di passeggiata in bicicletta https://concadororoma.blogspot.com/2021/05/evento-gratuito-alla-scoperta-della_01285089653.html

L’iniziativa, vuole far conoscere ai partecipanti come arrivare alla ciclabile belle Arti e zona Flaminio, utilizzando un percorso interamente ciclo pedonale e protetto dalle automobili, facilmente percorribile anche da chi utilizza poco la bicicletta.

Inoltre il percorso prevede anche il passaggio a villa Ada, Bioparco e villa Borghese, miscelando in questo modo la natura, arte e storia.

Si può partecipare con qualsiasi bicicletta.

Appuntamento per domenica 23 maggio 2021 alle ore 09.00 ma si consiglia di arrivare qualche minuto prima, all’entrata del parco delle Valli, in via Val D’Ala 19.