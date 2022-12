Patané: “Metro C, entro Natale ascensori tutti in servizio”

“La Linea C avrà entro Natale tutti gli ascensori in servizio”: ad annunciarlo Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“Atac, che ringrazio per il grande lavoro che sta portando avanti per il ripristino degli impianti di traslazione, sta recuperando positivamente la condizione inaccettabile di ascensori e scale mobili nelle linee metropolitane”, spiega Patanè. “Nell’ultima settimana si sono concluse le attività complessivamente su 23 impianti, 12 dei quali sulla linea C alle stazioni di Pantano, Grotte Celoni, Finocchio, Torrenova, Torre Angela e Graniti. Fondamentale è risultata la sollecita partecipazione di Ansfisa alle attività tecniche di certificazione e collaudo. Sono stati completati, inoltre, i lavori su altri 7 ascensori della Linea C, che saranno riaperti dopo il collaudo e le conseguenti autorizzazioni”.

I lavori, prosegue Patanè, sono in corso anche sulle altre linee: “Sulla metro A sono pronti e già collaudati 2 ascensori alla stazione Spagna e verranno attivati a breve, mentre un ascensore alla stazione Repubblica è stato da poco riattivato. Rimangono a oggi fuori servizio 16 ascensori in metro A e 9 in metro B1 per adeguamenti normativi: si è in fase di approvvigionamento materiali e si prevede la riapertura di tutti entro la primavera del 2023. Tutto ciò a meno dei fermi occasionali, che vengono ripristinati rapidamente, e di tre impianti con gravi problemi strutturali che necessitano di opere importanti”.