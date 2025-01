Patanè rassicura, ma i cittadini dubitano: quale futuro per il tram 19?

Nella città eterna, dove il tempo sembra scorrere più lentamente tra cantieri infiniti e progetti ambiziosi, il destino del tram 19, il più lungo della Capitale, si trasforma in un enigma. Tornerà mai a collegare piazza Risorgimento?

Questa domanda, rimbalzata da mesi tra petizioni accorate dei pendolari e interrogazioni capitoline ancora senza risposta, rischia di trasformarsi in una ferita aperta per la mobilità cittadina.

Ma mentre il dibattito infuria, Roma tenta di cambiare passo, spingendosi verso un futuro fatto di nuove linee tranviarie, cantieri innovativi e battaglie per i finanziamenti.

Il sogno di una Roma su ferro

La Giunta capitolina ha recentemente approvato tre nuovi progetti che, almeno sulla carta, promettono di rivoluzionare il sistema tranviario cittadino:

-Anagnina-Torre Angela,

-Mancini-Vigna Clara,

-Il prolungamento della Termini-Tor Vergata.

A questi si aggiungono sette ulteriori linee già progettate, come la TVA (Tranvia dei Fori), la Tiburtina e la Togliatti.

Ma Roma non gioca da sola: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 2,5 miliardi di euro per finanziare i progetti su scala nazionale, una cifra che non basta nemmeno a coprire il miliardo richiesto solo dalla Capitale.

“Non ci fermeremo,” promette l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. I progetti esclusi al primo giro verranno ripresentati, ma il messaggio è chiaro: le risorse scarseggiano e il tempo stringe.

Metro B, anti-evasione e modernizzazione

Non solo tram. Roma punta anche a rinnovare la linea B della metropolitana, con un investimento di 180 milioni di euro per ridurre i tempi di attesa grazie a un sistema di segnalamento all’avanguardia.

Parallelamente, si intensifica anche un’altra lotta : 33 milioni di euro saranno destinati infatti ad installare i tornelli anti-evasione in tutte le 75 stazioni della rete metropolitana. Un passo necessario per mettere un freno a un fenomeno che pesa ogni anno sulle casse di Atac.

Il rebus del tram 19: ritorno a piazza Risorgimento?

Eppure, il cuore del dibattito resta lui: il tram 19, un’arteria pulsante del trasporto romano, capace di collegare periferie e centro, tra disagi e speranze.

La linea potrebbe essere suddivisa in due tratte, come suggerisce la bozza del piano industriale di Atac. Ma la vera incognita è un’altra: tornerà mai a percorrere via Ottaviano e arrivare a piazza Risorgimento?

Il cantiere infinito della metro C, che occuperà via Barletta almeno fino al 2035, sembra condannare il ritorno del tram a un limbo di oltre un decennio.

Intanto, i binari recentemente rinnovati lungo via Ottaviano restano lì, quasi come un monumento all’incompiuto, suscitando lo sconcerto dei cittadini.

“Non cancelleremo il tram 19,” ha dichiarato Patanè, ma le sue parole faticano a spegnere le preoccupazioni. Per molti, la mancanza di risposte concrete è il vero segnale d’allarme.

I cantieri in marcia: una luce in fondo al tunnel?

Sul fronte dei lavori già avviati, però, qualcosa si muove:

-La TVA (Tranvia dei Fori) ha raggiunto la conferenza dei servizi per il tratto Giureconsulti-Cavalleggeri.

-Mentre per la Termini-Tor Vergata, resta da sciogliere il nodo del contenzioso con l’università.

Un futuro tutto da scrivere

Mentre Roma cerca di liberarsi dall’immobilismo che la tiene legata al passato, i cittadini guardano con ansia al futuro.

Riuscirà la Capitale a vincere la sua sfida più grande e a trasformare il trasporto pubblico in un sistema efficiente e moderno?

