Patrimonio in comune, eventi di gennaio e febbraio

Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare è il programma di incontri curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari, laboratori e cicli di conferenze, il patrimonio culturale di Roma Capitale.

Tanti gli appuntamenti previsti nel Municipio I Roma Centro. Cinque le tipologie di eventi:

aMICI – Incontri con i curatori dei musei per approfondire insieme la conoscenza di opere e temi delle raccolte dei Musei Civici e per visitare alcune delle principali mostre in corso. Riservato ai possessori della Roma MiC Card e alle persone sorde.

Archeologia in comune – Visite guidate e aperture straordinarie condotte dai curatori archeologi nelle aree archeologiche e nei monumenti della Sovrintendenza Capitolina, per diffondere la conoscenza della città integrando le informazioni scientifiche con il racconto degli interventi di restauro, gestione e valorizzazione dei beni culturali. Incontri per tutti, a tariffazione vigente, gratuiti con la Roma MiC Card.

Passeggiate romane – Itinerari alla scoperta di Roma Moderna e Contemporanea ideati e condotti da curatori della Sovrintendenza Capitolina.

Monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, dal medioevo alla contemporaneità, sono protagonisti di questi incontri. Incontri per tutti, a tariffazione vigente, gratuiti con la Roma MiC Card.

L’Arazzo della domenica – Ciclo di storytelling nell’ambito della mostra “Niki Berlinguer. La grande signora dell’arazzo” presso i Musei di Villa Torlonia – Casina delle Civette Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuita con la Roma MiC Card. Prenotazione consigliata allo 060608.

Roma racconta… – È il ciclo di conferenze a cura dei Servizi educativi della Sovrintendenza Capitolina che in questa edizione approfondisce le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale grazie all’intervento di affermati professionisti della cultura.

Incontri gratuiti per tutti. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione consigliata.

Scarica il PROGRAMMA per conoscere gli appuntamenti di gennaio e febbraio.

