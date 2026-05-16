Paura a bordo del 913, ragazza inseguita e molestata trova rifugio nel bus: l’Atac premia l’autista-eroe

Un sabato sera come tanti, trascorso a contare i minuti che separano dalla fine del turno al capolinea di piazza Cavour. Poi, improvvisamente, la normalità che va in frantumi e la richiesta d’aiuto disperata di una donna.

Sabato 9 maggio, a bordo di un mezzo della linea 913, si è consumato un drammatico inseguimento sventato solo grazie alla prontezza e al coraggio di Valerio Cerquetani, l’autista dell’Atac che ha trasformato la sua cabina di guida in un fortino per salvare una ragazza da un predatore urbano.

Per quel gesto di straordinario senso civico e umanità, l’azienda dei trasporti capitolina ha deciso di tributare al conducente un encomio formale solenne.

L’agguato al capolinea e la fuga sul bus

Tutto inizia quando la vittima, una giovane lavoratrice, timbra l’uscita dal posto di lavoro nel cuore del centro storico. Non fa in tempo a incamminarsi che un uomo a bordo di un monopattino inizia a tallonarla, stringendo il cerchio attorno a lei e tempestandola di pesanti molestie verbali.

La ragazza accelera il passo, visibilmente terrorizzata, puntando verso le luci del capolinea di piazza Cavour. Dietro di lei, lo stalker elettrico non molla la presa.

Dal suo posto di guida, Cerquetani nota subito quel movimento sospetto in strada, le ombre di due giovani che discutono animatamente in modo anomalo.

“All’inizio non avevo ben capito cosa stesse accadendo”, ricorda l’autista. Ma i dubbi durano un istante. La ragazza sale i gradini del bus con il fiato corto e gli occhi lucidi di paura, implorando protezione. L’inseguitore è ancora lì, all’esterno della vettura, pronto a non mollare la preda.

La cabina protetta e l’arrivo della Polizia

È in quel momento che scatta il piano di salvataggio. Senza esitare, il conducente apre la porta della propria cabina di sicurezza, fa accomodare la ragazza accanto a sé, al riparo da sguardi esterni, e blinda le porte del mezzo. Contemporaneamente, aggancia la linea d’emergenza con la sala operativa e allerta le forze dell’ordine.

Fuori, per dieci lunghissimi minuti, il molestatore continua a girare intorno al bus, in un’attesa snervante. Un assedio interrotto solo dal lampeggiante blu di una volante della Polizia, che piomba sul posto prendendo in custodia la giovane e identificando l’aggressore.

Il ringraziamento di Atac: “Un gesto che fa la differenza”

La storia a lieto fine ha fatto rapidamente il giro degli uffici di via Prenestina. L’Atac ha voluto esprimere profonda gratitudine al suo dipendente, sottolineando come si sia trattato di “un gesto di prontezza e grande sensibilità che ha fatto la differenza”.

Una medaglia al valore civile che ha colto di sorpresa lo stesso autista, rimasto schivo e modesto nonostante il plauso dell’intera città: “Non me l’aspettavo – ha confessato Cerquetani, visibilmente emozionato – lo apprezzo molto, ma per me si è trattato di una cosa fatta in modo assolutamente spontaneo”. Il riflesso normale di un uomo perbene in una notte d’ordinaria follia romana.

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