Paura a Casal Bruciato: tenta di scippare una donna e prende a pugni un commerciante intervenuto per difenderla

Ha aggredito una donna in pieno giorno con l’obiettivo di strapparle la borsa e, quando un passante ha cercato di difenderla, non ha esitato a colpirlo con violenza al volto pur di assicurarsi la fuga.

È la cronaca di una mattinata di paura vissuta nel quartiere Casal Bruciato, nella periferia est della Capitale, dove la prontezza di un commerciante del posto ha evitato che una tentata rapina si trasformasse in tragedia.

L’episodio si è consumato intorno alle ore 10:00 di lunedì 22 giugno 2026 in via Giuseppe Donati.

La vittima, una donna che passeggiava tranquillamente lungo la via, è stata improvvisamente puntata da un uomo che, sotto minaccia, le ha intimato di consegnargli la borsa. Di fronte alla strenua resistenza della donna, il malvivente ha iniziato a strattonarla brutalmente.

Il coraggio del negoziante e l’aggressione

A cambiare il corso degli eventi sono state le urla disperate della vittima, che hanno rotto la quiete della mattina attirando l’attenzione dei residenti e dei negozianti della zona.

Senza pensarci due volte, il dipendente di un’attività commerciale vicina è corso in strada, interponendosi fisicamente tra l’aggressore e la donna.

Tra i due è nato un corpo a corpo concitato. Il rapinatore, vistosi braccato, ha sferrato un violento pugno in pieno volto al negoziante nel tentativo di aprirsi un varco per la fuga. Nonostante la violenta reazione, l’esercente è riuscito a strappargli dalle mani la borsa, restituendola intatta alla legittima proprietaria.

Il malvivente, privato del bottino, è riuscito a divincolarsi e a scappare a piedi tra le vie limitrofe prima dell’arrivo delle pattuglie.

Identificato e denunciato dagli agenti di Sant’Ippolito

Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti del Commissariato Sant’Ippolito.

I poliziotti hanno avviato una serrata battuta di caccia all’uomo nel quartiere, raccogliendo le descrizioni dettagliate fornite dalla vittima, dal soccorritore e dai numerosi testimoni che avevano assistito alla scena.

Grazie all’identikit dettagliato e alla profonda conoscenza del territorio, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del fuggitivo. Si tratta di un italiano di 30 anni, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine per reati specifici contro il patrimonio.

Una volta rintracciato e condotto in ufficio, il trentenne è stato formalmente denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentata rapina impropria.

Gli agenti stanno ora completando gli accertamenti di rito e vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cristallizzare la dinamica dell’aggressione.

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