Si era invaghito in modo ossessivo dell’operatrice sociale che lo aveva assistito in un centro di accoglienza della Capitale, fino ad appostarsi sotto la sua abitazione a Monteverde, pretendere di salire e minacciarla di morte.

È stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma un uomo romano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di atti persecutori e minacce aggravate nei confronti della professionista. I fatti risalgono alle 22:30 circa della scorsa notte, quando l’indagato si è presentato sotto l’edificio della vittima coprendola di insulti e intimidazioni.

Dal fraintendimento del supporto professionale all’arresto convalidato dal Tribunale

Raggiunto l’indirizzo dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, i militari hanno bloccato l’uomo, trovato in forte stato di alterazione dovuto all’alcol. Secondo quanto ricostruito, il 52enne avrebbe male interpretato il sostegno professionale ricevuto dalla donna, sviluppando comportamenti persecutori.

La vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche, ha riferito ai Carabinieri al momento della denuncia di aver già affrontato in passato analoghi episodi di stalking da parte dello stesso individuo senza averli mai formalizzati.

Scattate immediatamente le garanzie del «Codice Rosso», su disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo è stato trasferito a Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto confermando la permanenza in carcere.

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