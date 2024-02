Paura a Ostia, marito e moglie restano intrappolati in casa: intossicati e trasportati in ospedale

Momenti di paura nella giornata di oggi Lunedì 19 Febbraio 2024, dove una coppia di anziani sono rimasti intossicati. Un incendio è divampato in un appartamento di una palazzina di tre piani. Tratti in salvo, marito e moglie sono stati trasportati in ospedale.

Sono stati i vigili del fuoco a intervenire intorno alle 15:30 al civico 21 di via Gaspare Balbi con la squadra 13A, l’autoscala e il carro autoprotettori per un incendio in abitazione.

Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno tratto in salvo due persone rimaste intrappolate all’interno dell’abitazione (moglie e marito di 77 e 83 anni) lievemente intossicate per inalazioni da fumo. Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati dalle ambulanze all’ospedale Grassi di Ostia.

