Paura a Parco Leonardo per aria irritante, tosse e bruciore agli occhi: intervengono i Vigili del Fuoco

Un improvviso episodio di irritazione dell’aria ha richiesto nella tarda mattinata di oggi l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e del personale sanitario dell’Ares 118 presso il complesso commerciale Parco Leonardo.

L’allarme è scattato dopo le segnalazioni di diversi cittadini e frequentatori che avevano accusato fastidi alle vie respiratorie e agli occhi, manifestando tosse e bruciore.

Accertamenti sulle cause e invito a evitare allarmismi

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie tramite strumentazioni dedicate per accertare lo stato di salubrità dell’aria nella zona.

La situazione è fortunatamente tornata alla normalità in breve tempo, ma restano in corso gli approfondimenti da parte degli organi competenti per risalire all’origine del fenomeno, anche attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza presente nell’area.

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha diffuso un messaggio sui social per rassicurare residenti, lavoratori e clienti del centro commerciale, invitando a evitare allarmismi su ipotesi non confermate e ringraziando i soccorritori per la rapidità dell’intervento.

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