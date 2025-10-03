Paura a Piazza del Gesù: uomo entra in chiesa e tenta di rovesciare statue, fermato

Attimi di tensione questa mattina nella storica Chiesa del Gesù, nel cuore di Roma.

Intorno alle 9.30 un uomo di 39 anni, cittadino nigeriano, ha fatto irruzione nel luogo di culto dando in escandescenza davanti ai fedeli e cercando di rovesciare alcune statue sacre.

Il sacerdote, spaventato per il comportamento violento dell’uomo, ha immediatamente chiesto aiuto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha bloccato il trentanovenne prima che potesse causare danni maggiori.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza e si è rifiutato di fornire le proprie generalità, risultando privo di documenti.

È stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di declinare le proprie generalità. Sono in corso verifiche per accertare la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.

