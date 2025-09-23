Paura a Piazza Venezia: 32enne ferito a coltellate, l’aggressore in fuga a bordo di un monopattino

Notte di paura nel cuore di Roma. Erano le quattro del mattino fra domenica e lunedì ,quando le urla di una ragazza hanno squarciato il silenzio di piazza Venezia. Accanto a lei, il fidanzato, un 32enne, riverso a terra dopo essere stato raggiunto da cinque coltellate.

Braccia, gambe, glutei e schiena: colpi inferti con violenza da un connazionale, un 27enne tunisino sotto l’effetto di stupefacenti, che non si è fermato neppure davanti allo sguardo attonito dei passanti.

A trasformarsi in “eroi per caso” tre turisti americani in bicicletta, che hanno tentato di fermare l’aggressore al capolinea bus di Ara Coeli. Ma l’uomo è riuscito a divincolarsi e a fuggire a bordo di un monopattino elettrico.

La fuga, però, è durata pochi metri: caduto rovinosamente a terra, ha provato a scappare a piedi, inseguito e infine bloccato dai carabinieri di piazza Venezia.

Sul posto, intanto, il 118 ha prestato i primi soccorsi alla vittima, trasportata d’urgenza al San Giovanni. L’uomo è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, un senza dimora con precedenti legati alla droga, è stato accompagnato al Santo Spirito per le cure del caso, poi trasferito a Regina Coeli. Per lui l’accusa è pesantissima: tentato omicidio.

