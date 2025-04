Paura a Piazza Vittorio: clochard salvato dai Carabinieri tra le fiamme del suo giaciglio

Una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è stata scongiurata grazie al pronto intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante.

Poco dopo la mezzanotte, mentre transitavano nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele II, all’angolo con via Carlo Alberto, i militari hanno notato un principio d’incendio divampare sotto il porticato.

Le fiamme, alimentate da un materasso e alcune coperte, stavano rapidamente avvolgendo un giaciglio di fortuna, mettendo in pericolo la vita di un clochard che dormiva ignaro di quanto stava accadendo.

Senza perdere un attimo, i Carabinieri si sono precipitati verso l’uomo, un 33enne originario del Gambia senza fissa dimora, svegliandolo e mettendolo in salvo prima che le fiamme lo raggiungessero. L’incendio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato innescato accidentalmente da un mozzicone di sigaretta.

Nel frattempo, i militari hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno domato il rogo prima che potesse estendersi ad altre aree del porticato.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per accertarsi delle condizioni del 33enne, che, seppur visibilmente scosso dall’accaduto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio in una delle zone più frequentate di Roma, riportando l’attenzione sulle difficili condizioni in cui vivono i senzatetto e sui rischi legati alla vita di strada.

Questa volta, la prontezza delle forze dell’ordine ha fatto la differenza, trasformando quello che poteva essere un dramma in un salvataggio eroico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.