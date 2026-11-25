Una bambina di nove anni e suo padre di 49 anni sono stati ricoverati in codice rosso al pronto soccorso del Gemelli dopo essere stati investiti poco dopo le 17 in via dei Campi Sportivi, al confine tra Parioli e Tor di Quinto.

Padre e figlia stavano attraversando la strada quando una Fiat Panda condotta da un settantacinquenne li ha centrati. Immediato l’intervento di alcuni passanti in attesa dell’arrivo, in pochi minuti, di due mezzi di soccorso del 118 che hanno accompagnato entrambi i feriti in ospedale in condizioni critiche.

I rilievi della polizia locale e i rallentamenti in via dei Campi Sportivi

Sulla dinamica dell’investimento, ancora da definire nel dettaglio, stanno lavorando gli agenti del gruppo Parioli con i rilievi sul posto. Per effettuare gli accertamenti il tratto di strada coinvolto è stato chiuso, causando rallentamenti e disagi in via dei Campi Sportivi e nelle vie vicine; secondo quanto riferito, il guidatore si è fermato per prestare i primi soccorsi.

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