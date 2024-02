Paura a Talenti: Scooterista grave in ospedale dopo lo scontro con un’auto

Momenti di paura per un incidente stradale, in zona Talenti. Lo scontro tra un’auto e uno scooter. Ferito, il 61enne alla guida del motorino, trasportato in codice rosso in ospedale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri Lunedì 19 Febbraio 2024.

Sono state le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Renato Fucini, altezza piazza Primoli/via Ugo Ojetti. Sul posto due veicoli incidentati: una Dacia e un Honda Sh 125. In terra lo scooterista – un 61enne – trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale.

Al fine di consentire l’intervento dei soccorsi e la pulizia del manto stradale, i caschi bianchi del comando di via Andò hanno chiuso la strada all’altezza di piazza Primoli, in direzione via Pietro Aretino. Pesanti le ripercussioni con traffico congestionato sino al termine dei rilievi scientifici. Resta da accertare la dinamica del sinistro.

