Un trentenne di origini egiziane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo con l’accusa di danneggiamento aggravato dopo aver distrutto diverse postazioni informatiche all’interno di una sala scommesse sul litorale di Ardea.

L’intervento è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri – venerdì 27 novembre– in via San Lorenzo, in seguito alla richiesta di aiuto inoltrata dalla titolare dell’attività commerciale ai militari impegnati nei controlli notturni coordinati dalla Compagnia di Anzio.

L’intervento della pattuglia e gli accertamenti fotodattiloscopici

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo era entrato poco prima nel locale in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol, scagliandosi senza un motivo apparente contro le apparecchiature e danneggiando sette monitor e due tastiere.

Fermato sul posto dalla pattuglia intervenuta rapidamente per impedire che la situazione peggiorasse, il trentenne è risultato sprovvisto di documenti ed è stato trasferito negli uffici della Compagnia di Anzio, dove i rilievi fotodattiloscopici hanno consentito di risalire alla sua identità prima del deferimento all’Autorità Giudiziaria.

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