Paura al parco Marconi: madre denuncia tentato rapimento della figlia

Attimi di panico nel cuore del quartiere Marconi, a Roma, dove un tranquillo pomeriggio al parco si è trasformato in un incubo per una madre e la sua bambina di cinque anni. Era una giornata come tante, tra risate di bambini e passeggini, quando la donna ha notato qualcosa che le ha gelato il sangue.

Secondo il suo racconto, un uomo si sarebbe avvicinato alla piccola mentre giocava nei pressi di una delle giostrine.

Un dialogo breve, qualche gesto apparentemente affettuoso, poi quel movimento improvviso: l’uomo avrebbe preso in braccio la bambina, allontanandosi come per portarla via. È stato in quel momento che la madre, colta da un istinto di protezione e da un’ondata di paura, è corsa verso di loro gridando.

Il suo intervento ha attirato l’attenzione degli altri presenti. Qualcuno ha chiamato subito i carabinieri, che sono arrivati pochi minuti dopo. L’uomo, un cittadino bengalese, è stato fermato e identificato. La sorpresa è arrivata poco dopo: secondo quanto emerso, sarebbe un vicino di casa della donna.

Una coincidenza che complica ancora di più la vicenda, che ora è al vaglio degli investigatori. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze, visionando eventuali immagini di videosorveglianza e cercando di ricostruire nei dettagli cosa sia accaduto realmente in quei pochi, concitati minuti.

La procura di Roma riceverà a breve un’informativa, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Potrebbe trattarsi di un tentativo di rapimento, come teme la madre, ma non è esclusa nemmeno la pista del fraintendimento. Un gesto mal interpretato, magari ingenuo, in un contesto però che non lascia spazio alla leggerezza.

