Paura al Trullo, incendio in un appartamento: fumo e palazzo evacuato

Un forte boato seguito da una densa e opaca coltre di fumo nero che in pochissimi minuti ha invaso le scale e i corridoi dell’intero edificio.

Sono stati momenti di vera e propria apprensione quelli vissuti nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, nel quartiere Trullo, nella periferia sud-ovest della Capitale.

Poco prima delle 10.30, per cause tuttora in corso di accertamento, un incendio è improvvisamente divampato all’interno di un appartamento situato in via di Vigna Consorti, abitato da una donna romana di 60 anni.

Il blitz dei soccorsi e l’evacuazione dello stabile

La chiamata d’allarme al numero unico per le emergenze 112 ha fatto scattare una risposta immediata da parte della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono giunte alcune squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dalle pattuglie dei Carabinieri della Stazione Roma Trullo e dai militari del Nucleo Radiomobile.

Vista la rapida propagazione del fumo nei piani superiori della palazzina, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale dell’intero stabile per scongiurare intossicazioni da monossido di carbonio.

Con grande celerità, gli agenti e i pompieri hanno guidato all’esterno circa una dozzina di condomini, molti dei quali scesi in strada in vestaglie e pigiama.

Nessun ferito: accertamenti sulle cause del rogo

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che il rogo potesse estendersi alle abitazioni adiacenti o intaccare le strutture portanti del palazzo.

Fortunatamente, secondo i primi riscontri medici effettuati sul posto, non si registrano feriti né persone intossicate tra i residenti messi in salvo.

Una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di aerazione dei locali, i tecnici dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri proseguiranno con i rilievi di rito per fare piena luce sull’origine dell’incendio (non si esclude un corto circuito o un incidente domestico).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza