Paura al Trullo, sigaretta accesa scatena incendio: uomo e due cani messi in salvo

Una sigaretta dimenticata su una coperta. È bastato questo per trasformare un pomeriggio qualunque in attimi di paura al Trullo, dove giovedì 18 settembre un appartamento è stato avvolto dalle fiamme.

Erano circa le 18:30 quando dal terzo piano di una palazzina di via Castiglione delle Pescaia ha cominciato a uscire fumo denso. I condomini, preoccupati, hanno dato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli, che hanno trovato l’inquilino, un 59enne, ancora dentro casa insieme ai suoi due cani.

L’uomo, inizialmente non del tutto convinto a lasciare l’appartamento, è stato convinto dai militari ad aprire la porta e messo in salvo. Con lui anche gli animali, usciti illesi e affidati poco dopo ai familiari.

A domare l’incendio ci hanno pensato i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’alloggio, dichiarandolo ancora agibile.

L’uomo, intossicato dal fumo, è stato preso in carico dal 118 e trasportato in codice giallo al San Camillo: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

