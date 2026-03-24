Paura all’alba sul Raccordo: camion in fiamme sulla Nomentana

Paura all’alba sul Grande Raccordo Anulare, dove un camion è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, trasformando uno dei principali snodi della viabilità capitolina in uno scenario critico.

L’incendio è divampato intorno alle 6:15 di martedì 24 marzo, al chilometro 28 in carreggiata interna, poco prima dell’uscita per via Nomentana. In pochi istanti, il rogo ha divorato la parte anteriore del mezzo pesante, completamente distrutta dalle fiamme.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile a distanza. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un boato, altri hanno notato la nube scura propagarsi rapidamente sopra la zona.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento, insieme al personale Anas che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla pulizia della carreggiata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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