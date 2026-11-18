Scene di disperazione a due passi dai palazzi del potere romano. Intorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 18 novembre, un uomo sulla sessantina si è arrampicato su un’impalcatura di via IV Novembre, a pochi metri dalla Prefettura, minacciando prima il salto nel vuoto e poi l’impiccagione.

Prima di restare sospeso tra i tubi innocenti, ha appeso un lenzuolo bianco imbrattato con una bomboletta rossa e una scritta indecifrabile: «Giustizia. Zeus e Giullieta».

Strada bloccata, curiosi e il salvataggio dei pompieri prima della corsa in ospedale

Nel giro di pochi minuti la strada si è riempita di passanti e curiosi, costringendo Polizia e vigili urbani a chiudere il traffico per creare un corridoio di sicurezza.

A evitare il peggio è stata la rapidità dei vigili del fuoco, che hanno sollevato un’autoscala meccanica fino all’altezza del sessantenne, afferrandolo e mettendolo in salvo. Preso in carico dal personale del 118, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santo Spirito in preda a un fortissimo stato di agitazione.

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