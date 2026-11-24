Paura in piazza della Repubblica, esce fumo nero dai tombini. Probabile incendio di cavi interrati
Dalle 14 di martedì 24 novembre due squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro all'altezza del civico 48 insieme al capoturno provinciale, alla Polizia Locale e ai tecnici Telecom
Fuoriuscita di fumo nero da diversi tombini e transito pedonale bloccato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, in piazza della Repubblica.
A partire dalle 14 circa due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate all’altezza del civico 48 per fronteggiare un probabile rogo sviluppatosi tra i cavi interrati sotto la sede stradale. Per motivi precauzionali l’accesso ai pedoni è stato interdetto su tutta la piazza coinvolta dall’emergenza.
Il coordinamento dei soccorsi e le verifiche sulle linee sotterranee
Sul luogo dell’intervento sono presenti anche il capoturno provinciale dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici di Telecom, ciascuno per le verifiche e gli adempimenti di propria competenza sulla sicurezza dell’area e sullo stato delle infrastrutture nel sottosuolo.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.