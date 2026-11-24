Fuoriuscita di fumo nero da diversi tombini e transito pedonale bloccato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, in piazza della Repubblica.

A partire dalle 14 circa due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate all’altezza del civico 48 per fronteggiare un probabile rogo sviluppatosi tra i cavi interrati sotto la sede stradale. Per motivi precauzionali l’accesso ai pedoni è stato interdetto su tutta la piazza coinvolta dall’emergenza.

Il coordinamento dei soccorsi e le verifiche sulle linee sotterranee

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche il capoturno provinciale dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici di Telecom, ciascuno per le verifiche e gli adempimenti di propria competenza sulla sicurezza dell’area e sullo stato delle infrastrutture nel sottosuolo.

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