Paura in piazza dell’Aracoeli: banda di “manolesta” aggrediscono i carabinieri. Arrestata coppia di latinos

Non si ferma l’offensiva contro il fenomeno dei borseggi nel centro storico, ma la reazione dei malviventi si fa sempre più spregiudicata.

Ieri sera, nei pressi della frequentatissima fermata di piazza dell’Aracoeli, una banda composta da quattro sudamericani — due uomini e due donne — è entrata in azione puntando una turista canadese impegnata a salire su un autobus di linea.

Il furto e la colluttazione

I movimenti della banda non sono sfuggiti a due Carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, appostati proprio per contrastare i reati predatori.

Non appena il gruppo è riuscito a sfilare il cellulare dalla borsa della donna, i militari sono intervenuti.

Ne è nato un violento parapiglia: i due uomini della banda hanno ingaggiato una colluttazione serrata con i Carabinieri, riuscendo nel caos del momento a guadagnare la fuga verso i vicoli del centro storico. Le loro complici, invece, non hanno avuto scampo.

Manette e refurtiva recuperata

Nonostante i tentativi di divincolarsi con la forza, le due donne — cittadine peruviane di 24 e 33 anni, entrambe senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici — sono state bloccate e messe in sicurezza grazie anche all’arrivo dei rinforzi chiamati via radio.

Lo smartphone è stato recuperato e riconsegnato alla vittima, che ha sporto denuncia presso la caserma di zona. Per le due arrestate sono state trattenute nelle celle di sicurezza e compariranno oggi davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

Caccia ai fuggitivi

Le forze dell’ordine hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per dare un volto ai due uomini riusciti a dileguarsi.

