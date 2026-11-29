Ancora una notte di paura e boati nelle strade della Capitale, con una nuova esplosione che allunga l’inquietante scia di ordigni registrata nelle ultime settimane in città. Intorno all’una di questa notte una bomba carta è stata fatta deflagrare davanti al portone di un palazzo in via Cerignola, nel cuore del Quarticciolo, alla periferia est di Roma.

L’onda d’urto ha provocato danni ingenti all’ingresso e all’androne dello stabile, mandando in frantumi vetri e infissi e svegliando di soprassalto i residenti, ma fortunatamente senza causare feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le verifiche strutturali, dichiarando l’edificio interamente agibile al termine dei controlli.

L’allarme sicurezza e gli accertamenti della Polizia sulla sequenza di deflagrazioni

L’episodio di via Cerignola si inserisce nella lunga serie di ordigni esplosi nelle ultime settimane nei diversi quadranti romani, un fenomeno che mantiene alta l’attenzione degli investigatori.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta del raid notturno, risalire agli autori materiali e chiarire la matrice e gli eventuali collegamenti con i precedenti episodi verificatisi in città.

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