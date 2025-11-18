Paura sul GRA, lite in auto degenera: donna accoltellata dal marito si lancia fuori dallo sportello

Ha scelto di rischiare tutto pur di salvarsi. Una donna peruviana di 37 anni si è lanciata fuori da un’auto in corsa sul Grande raccordo anulare, trasformando un istante di terrore in una disperata occasione di sopravvivenza.

Era stata appena accoltellata dal marito, secondo la sua testimonianza, nel pieno di una lite degenerata in violenza estrema.

È accaduto intorno alle 10.10, di oggi martedì 18 novembre, all’altezza dell’uscita Cassia, nei pressi del chilometro 14 del Gra.

La donna ha raccontato agli investigatori che il marito, mentre era alla guida, avrebbe estratto un coltello e le avrebbe inferto diversi colpi al petto e al torace.

Ferita e sanguinante, ha compiuto un gesto estremo: ha aperto la portiera ed è riuscita a gettarsi sulla corsia di emergenza, mentre l’auto proseguiva la sua corsa.

È lì, sull’asfalto del raccordo, che sono iniziati i soccorsi. Prima alcuni automobilisti si sono fermati per aiutarla, poi il personale Anas e i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso al Sant’Andrea. Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata anche la squadra mobile di Roma, che ha raccolto le prime dichiarazioni della vittima e sta cercando di ricostruire ogni dettaglio.

Le immagini delle telecamere del Gra sono state acquisite per rintracciare l’uomo, che dopo l’aggressione avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

