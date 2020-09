Pd Capannelle, su parco Calice vince progetto partecipato, ora no ostacoli

Con una nota la direzione e l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale «mettono finalmente un punto sul progetto partecipato che ha visto la mobilitazione di oltre 500 cittadini e cittadine, respingendo di fatto il vecchio progetto proposto dal Municipio VII piuttosto invasivo e non rispettoso della vocazione originaria del parco di via del Calice a Capannelle».

Così in una nota la sezione del Pd di Capannelle.

«Nel ringraziare quanti spontaneamente o per il tramite del Comitato ‘La voce del parco’ si sono esposti a tutela di una riqualificazione equilibrata del parco stesso – spiega il comunicato – prendiamo atto di un bel risultato per il nostro quadrante: una nuova possibile progettazione che prevede il campo polivalente laddove già esiste l’area cementificata, l’ampliamento dell’area ludica con giochi accessibili anche ai minori con disabilità, nuove panchine, la ripiantumazione delle essenze arboree eliminate, la manutenzione della fontanella, l’illuminazione pubblica e la valorizzazione dell’abbeveratoio medievale. Speriamo non ci siano nuovi ostacoli e speriamo che il Municipio trovi il tempo di riflettere su quanto inopportuno sia stato calare dall’alto sul nostro territorio quel vecchio progetto invasivo e deturpante la vocazione del parco»