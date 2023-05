Pd: “Più servizi per i rifiuti a tariffa invariata a Roma”

“Abbiamo approvato oggi in Assemblea Capitolina le delibere sulla Tari, il nuovo regolamento e la determinazione della tariffa che anche per quest’anno rimarrà invariata. Dopo il ritocco al ribasso del 2022 e a fronte

dell’inflazione galoppante si tratta di un ottimo risultato per la nostra città” così i dem Giammarco Palmieri, Riccardo Corbucci e Giulia Tempesta, rispettivamente presidenti delle commissioni Ambiente, Roma Capitale e Bilancio in Campidoglio.

“Abbiamo continuato a lavorare – aggiungono – perché le procedure fossero più semplici per tutti, cittadini e imprese. Nel Regolamento sulla Ta.ri sono state inserite le indicazioni delle imprese e delle associazioni di categoria che abbiamo audito nel lavoro preliminare delle commissioni, come l’apertura di uno sportello ad hoc e l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra l’amministrazione e le associazioni di categoria. In più, nell’ottica di una maggiore semplificazione, i contribuenti possono scegliere la migliore modalità di pagamento, perché reintroduciamo anche la possibilità di pagare tramite rid, bonifico e domiciliazione bancaria”.

“Siamo riusciti a non aumentare la tariffa – affermano ancora i dem – grazie anche a un recupero importante dell’evasione di circa 20 milioni di euro e nonostante un aumento dei costi di produzione dovuti al caro energia. Grazie all’aggiornamento della banca dati dei contribuenti avremo un quadro chiaro anche per evitare inutili contenziosi in modo da avere risorse certe e un rapporto trasparente con i cittadini. Il fatto oggettivo e positivo è che aumentano e rafforziamo i servizi, ma non cambia l’importo del tributo. Una grande notizia per i cittadini e una

grande soddisfazione per noi”.