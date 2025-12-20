Pd romano, tra bilanci e futuro: il fronte pro-Gualtieri si ricompatta

Mentre in Campidoglio si discute e si vota il bilancio previsionale e l’attività istituzionale rallenta in vista della pausa natalizia, nel Partito Democratico romano è tempo di fare il punto e guardare avanti.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il sostegno al sindaco Roberto Gualtieri e ricompattare il partito in vista delle sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Il momento scelto per tracciare un bilancio politico è stato l’incontro di auguri organizzato da Radici Democratiche, una delle realtà più recenti nate all’interno del Pd capitolino.

Un appuntamento che, al di là del clima conviviale, ha offerto l’occasione per ribadire una linea di continuità con l’azione dell’amministrazione in carica e per rilanciare l’impegno politico in prospettiva 2027.

La sala del Precise House di via Mantegna, all’Ardeatino, ha ospitato iscritti, simpatizzanti e amministratori municipali e capitolini. Presenti, tra gli altri, la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, i consiglieri Antonio Stampete e Ubaldo Righetti, le minisindache Sabrina Giuseppetti e Mauro Caliste (Municipi XIII e V) e l’assessora alle Politiche sociali del Municipio IX, Luisa Laurelli.

A testimoniare l’attenzione del Campidoglio, anche un saluto del sindaco Roberto Gualtieri. Radici Democratiche nasce dall’esperienza di AreaDem, ma i promotori preferiscono definirla un’associazione interna piuttosto che una corrente.

L’intento dichiarato è quello di rafforzare il lavoro amministrativo e consolidare un’area politica che si colloca stabilmente nel perimetro della maggioranza che governa la città.

Nel corso della serata è stato tracciato un bilancio dei primi quattro anni di mandato. Dai cantieri avviati e conclusi agli interventi sull’edilizia scolastica, fino alla riqualificazione degli spazi pubblici e al rilancio delle periferie, il racconto è quello di un’amministrazione che rivendica metodo e risultati. «Il nostro approccio resta basato sull’ascolto dei territori, su tempi certi e sulla qualità degli interventi», ha spiegato Antonio Stampete, sottolineando la volontà di trasformare quanto realizzato in servizi sempre più concreti per i cittadini.

Un progetto politico che nel frattempo si amplia. Tra le adesioni più recenti c’è quella di Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e opinionista Rai, entrato in Assemblea capitolina dopo il cambio di ruolo di Giulia Tempesta.

«L’obiettivo è riportare la politica vicino alle persone, costruendo un rapporto diretto con i territori», ha spiegato Righetti, rivendicando il sostegno all’azione dell’amministrazione Gualtieri.

Sulla stessa linea la minisindaca del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, che vede in Radici Democratiche uno strumento utile per rafforzare l’azione del sindaco e contribuire al dibattito politico interno al Partito Democratico.

Tra auguri natalizi e riflessioni politiche, l’incontro ha restituito l’immagine di un Pd romano impegnato a ritrovare compattezza attorno al proprio sindaco.

Un passaggio non scontato, mentre la città è ancora attraversata da cantieri e trasformazioni, e mentre sullo sfondo iniziano già a muoversi le prime manovre in vista della prossima tornata elettorale.

