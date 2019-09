PD V Municipio: “Maggioranza 5stelle al capolinea”

“La maggioranza grillina del V Municipio è ormai allo sbando. Invece di amministrare, antepongono le loro liti personali arrivando allo scontro fisico e mettendo il nostro territorio alla berlina nazionale. Il V Municipio è fatto di quartieri che stanno subendo una profonda trasformazione urbana e sociale, anche a causa del passaggio della metro C. Mutamenti totalmente affidati all’iniziativa privata perché da parte del Municipio non abbiamo visto nulla”.

“Il presidente Boccuzzi si era presentato come colui che avrebbe aperto la stazione Pigneto e risolto il problema sicurezza a Tor Sapienza. Tutte cose che stiamo ancora aspettando. Il V Municipio è abbandonato a sé stesso. Non c’è una programmazione, né un’iniziativa per il territorio. Questa giunta è arrivata al capolinea. Boccuzzi e i suoi se ne facciano una ragione. E liberino I cittadini del V dalla loro gestione inesistente”.

È quanto dichiara il segretario del PD V Municipio Riccardo Vagnarelli.