PD V Municipio: “Salvini a Tor Pignattara? Ha scoperto oggi dove si trova”

“Riqualificazione del Mercato Laparelli e di piazza Malatesta. Apertura vallo ferroviario. Cinema gratuito per tutti nel nostro circolo. E l’elenco potrebbe ancora essere lungo. Sono le nostre azioni concrete per il territorio. E con queste rispondiamo alla passerella di questa mattina di Matteo Salvini. Il leader della Lega, che ha scoperto oggi dove si trova Tor Pignattara, è venuto a farsi una sfilata. Così come la sindaca Raggi, che si è vista solamente oggi per inaugurare i bus a metano. Peccato che siano gli stessi che girano e inaugurano da giorni. Ma ogni volta li presentano come nuovi”.

“Entrambi piombati qui senza conoscere nulla delle problematiche di questo quartiere. E senza proporre niente di concreto. Solo chiacchiere e dirette sui social. Salvini e Raggi non sono affatto diversi. Al contrario, sono due facce della stessa medaglia. Il Pd qui a Tor Pignattara c’è ogni giorno. Da sempre. Questa per noi è politica. Questo per noi è stare in mezzo alle persone. I selfie e le battute li lasciamo ad altri”. E’ quanto dichiara il Pd V Municipio in una nota.