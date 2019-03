PD V Municipio: “Sul parco archeologico di Centocelle dal Campidoglio parole, soltanto parole”

“La montagna ha partorito il topolino. Dopo due anni, il Campidoglio non ha trovato alcuna soluzione migliore che approvare nove ordini del giorno con i quali, di fatto, si rimarca quanto già deciso in precedenza. Un brillante risultato da parte della sindaca Raggi, che ancora una volta non prende posizione. Dovrebbe trovare una nuova sede per gli autodemolitori. Ma tenta di scaricare la responsabilità sulla Regione, che invece ha già svolto quanto di sua competenza.

“Nel frattempo i cittadini del V Municipio devono subire il grave pericolo ambientale proveniente da un territorio vittima di fumi e di inquinamento da amianto. E di fronte a tutto questo, Raggi che fa? Niente. Solo promesse. Parole, soltanto parole”.

È quanto dichiara il PD V Municipio a proposito del Consiglio sul parco archeologico di Centocelle e sugli autodemolitori che si è svolto in Campidoglio.