Sabato 22 giugno 2019 alle ore 18:30 presso la Libreria Il Mattone in via Bresadola a Centocelle presentazione di Pe’ rifuggio ‘na fungara di Carlo Nobili a cura dell’Associazione Culturale CentRocelle

Il libro riporta indietro nel tempo. C’era una volta il romano, che funzionava da collante tra i vari gruppi presenti nella Capitale. Poi ne arrivarono altri da tutta Italia e la lingua diventò più ampia; si fece ricorso al romanesco. Succedeva poi che da Via dei Virgulti non si potesse andare a Centocelle storica, perché era “pericoloso”.

Carlo Nobili, antropologo e centocellino doc, ci porta in un mondo che non c’è più, in 18 brevi racconti, attraverso l’elaborazione dei suoi ricordi e lo sviluppo della lingua parlata.