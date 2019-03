“Pedonalizzare via dei Castani? 5stelle a corto di progetti sparano idee a caso”

“Chi ipotizza di pedonalizzare in maniera stabile via dei Castani, probabilmente non ci ha mai messo piede. Altrimenti si sarebbe reso conto da solo che si tratta di un’arteria centrale per la viabilità di Centocelle, estremamente commerciale e impossibile da chiudere al traffico da un giorno a un altro, senza un adeguato piano che sostituisca i parcheggi attualmente disponibili.

“La pedonalizzazione di via dei Castani sarebbe un colpo di grazia ai commercianti, già provati dall’attuale calo dei consumi. Ancora una volta i pentastellati, a corto di progetti concreti e totalmente privi della dovuta conoscenza del territorio, propongono progetti solo all’apparenza suggestivi. Senza avere la minima idea di come realizzarle”.

È quanto dichiara in una nota il PD Roma V Municipio.