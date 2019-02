Pedonalizzazione via dei Castani, cittadini e commercianti vogliono vederci chiaro e discuterla

Oggi 28 febbraio 2019 prima riunione dei Commercianti della Rete d’Impresa Castani per discutere e prendere decisioni sulle future iniziative atte ad essere parte attiva su una decisione che Comune di Roma e Municipio V vorrebbero far calare su residenti e commercianti e che potrebbe avere risvolti al limite del catastrofico per tutti.

Si tratta della pedonalizzazione di via dei Castani da piazza San Felice a piazza dei Gerani. Alla faccia della richiesta di partecipazione, condivisione e trasparenza tanto sbandierate dall’Amministrazione grillina.

È in corso una richiesta di accesso agli atti da parte della Rete d’Impresa per conoscere i dettagli del progetto e questo al fine di programmare un’Assemblea pubblica a cui saranno invitati tutti coloro che hanno partorito il progetto senza avere il buonsenso di coinvolgere cittadini e imprese. Queste ultime, a detta di quanti sono intervenuti nella discussione, potrebbero subire danni economici notevoli. Insomma un colpo durissimo per una categoria già messa a dura prova dalla grande distribuzione e dalle vendite attraverso la rete web.

Infine sono stati affrontati i problemi che deriverebbero da una già paventata perdita della sosta per circa 600 posti auto nella sola via dei Castani che, sommati a quelli di una rivisitazione della viabilità e dei percorsi per il trasporto pubblico, potrebbero determinare un peggioramento della situazione anche sotto il profilo ambientale e dell’inquinamento.

Insomma, Comune e Municipio un traguardo lo hanno già conseguito, quello di unire nella vertenza le esigenze dei residenti a quelle imprese commerciali.

Presente all’assemblea anche il consigliere capitolino di FdI Francesco Figliomeni il quale ha sottolineato come la sua presenza era dovuta al fatto di essere ormai da oltre trent’anni integrato nel quartiere per motivi di lavoro e per informare di aver presentato sulla questione una Interrogazione al Sindaco e di aver fatto un accesso agli atti per conoscere il progetto nella sua interezza.

Intervista a Monica Paba