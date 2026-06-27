Peperone: colore, vitamina C e antiossidanti in un ortaggio mediterraneo

Il peperone (Capsicum annuum L.) è uno degli ortaggi più rappresentativi della cucina mediterranea. Appartiene alla famiglia delle Solanaceae ed è consumato in molte forme: crudo, cotto, grigliato, ripieno o come ingrediente di salse e conserve. La sua varietà di colori non è solo un elemento estetico, ma riflette differenze nella maturazione e nella composizione nutrizionale.

Dal punto di vista nutrizionale, il peperone è un alimento leggero, ricco di acqua e con un buon contenuto di fibre. Fornisce anche minerali come potassio, magnesio, ferro e zinco, importanti per diverse funzioni dell’organismo, tra cui equilibrio idrico, metabolismo energetico e trasporto dell’ossigeno.

Uno dei suoi punti di forza è il contenuto di vitamina C. Il peperone è considerato una delle fonti vegetali più interessanti di questa vitamina, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario e alla formazione del collagene. Accanto alla vitamina C, sono presenti vitamina E, vitamina A e composti fenolici, che insieme rafforzano il profilo antiossidante dell’ortaggio.

Il colore del peperone è legato soprattutto alla presenza di carotenoidi. Nei frutti verdi prevale la clorofilla, mentre durante la maturazione aumentano pigmenti come β-carotene, capsantina, capsorubina e altri carotenoidi responsabili delle tonalità gialle, arancioni e rosse.

Queste molecole sono studiate per la loro capacità di contribuire alla protezione dallo stress ossidativo e, nel caso di alcuni carotenoidi, anche come precursori della vitamina A.

La maturazione è uno dei fattori che più influenzano la qualità nutrizionale del peperone. Gli studi mostrano che, passando dal verde al rosso, aumentano zuccheri, vitamina C, composti fenolici, carotenoidi e attività antiossidante.

In particolare, l’attività antiossidante del peperone sembra dipendere soprattutto dalla frazione idrofila, cioè dai composti solubili in acqua, come vitamina C e polifenoli.

Oltre ai nutrienti più noti, il peperone contiene una vasta gamma di molecole vegetali, tra cui flavonoidi come quercetina, luteolina, apigenina, kaempferolo e miricetina. Questi composti sono presenti in quantità variabili a seconda della varietà, del colore, delle condizioni di coltivazione e dello stadio di sviluppo del frutto.

Dal punto di vista funzionale, il peperone è studiato per le sue potenziali proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e cardioprotettive. Questi effetti sono legati alla combinazione di vitamina C, carotenoidi, polifenoli e altri fitocomposti. Non si tratta di considerare il peperone come un alimento “curativo”, ma come parte di un modello alimentare ricco di vegetali, capace di contribuire alla prevenzione nutrizionale.

Un aspetto interessante riguarda anche la qualità minerale del peperone. Una meta-analisi globale ha evidenziato che il contenuto di potassio, magnesio, ferro e zinco può variare molto in base all’area geografica, al tipo di peperone, al peso del frutto, al clima e alle caratteristiche del suolo. In generale, i peperoni consumati come ortaggi freschi risultano più ricchi di alcuni minerali rispetto ai peperoncini usati come spezia.

La ricetta: Peperoni imbottiti alla Cilentana

Ingredienti

4 peperoni grandi (rossi o gialli)

250 g di pane raffermo

100 g di formaggio pecorino grattugiato

2 uova

2 cucchiai di capperi dissalati

50 g di olive nere denocciolate

2 spicchi d’aglio

Prezzemolo fresco tritato

Basilico fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Dosi per 4 persone

Procedimento

Lavare i peperoni, tagliare la calotta superiore e rimuovere semi e filamenti interni. Ammorbidire il pane raffermo in poca acqua, quindi strizzarlo molto bene.

In una ciotola unire il pane, il pecorino, le uova, i capperi, le olive tagliate a pezzetti, l’aglio tritato, il prezzemolo e il basilico.

Aggiustare di sale e pepe e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Riempire i peperoni con il ripieno senza pressarlo troppo.

Disporli in una teglia leggermente unta, irrorare con un filo di olio extravergine d’oliva e aggiungere sul fondo mezzo bicchiere d’acqua. Cuocere in forno statico a 180°C per circa 40-45 minuti, fino a quando i peperoni saranno morbidi e la superficie ben dorata.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (2009) 1581–1586. https://doi.org/10.1002/jsfa.3627

-Indian Journal of Clinical Biochemistry 39 (2024) 459–469. https://doi.org/10.1007/s12291-023-01165-w

-Food Research International 193 (2024) 114855. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114855

-Frontiers in Plant Science 5 (2014) 375. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00375

Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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