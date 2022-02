Per il popolo ucraino nel IV Municipio

Tanti gli appelli e le iniziative per il popolo Ucraino che sta soffrendo per una guerra senza senso. Anche nel nostro quartiere si stanno organizzando almeno due iniziative concrete per portare aiuto ad un popolo che è l’unica vera vittima di un conflitto che non avrebbe mai dovuto iniziare. “PACE senza se e senza ma” deve essere l’unico slogan a sostegno della cessazione delle ostilità. Saremo sempre dalla parte del popolo che soffre e contro tutte le guerre e i loro sostenitori.

La prima iniziativa sul territorio per aiutare il popolo Ucraino parte dall’Associazione Piccoli Giganti onlus: «In un momento tragico della storia del popolo Ucraino, non possiamo come associazione non correre in aiuto della popolazione martoriata dalla guerra.

Abbiamo deciso di sostenere la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità Organizzata dall’associazione Salvamamme di Roma, di cui siamo Ambasciatori.

Vi chiediamo di portare beni essenziali, come alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per gli adulti e per bambini (pannolini per bambini e anziani, scottex, bagno schiuma ecc) presso la nostra sede in Via Gennaro Cassiani 1 nei giorni 28 febbraio e 1 e 2 marzo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00. Un tir con tutto il materiale raccolto partirà il giorno 3 marzo per il confine Ucraino.»

Anche l’associazione Chiocciolina ODV sta raccogliendo alimenti e farmaci. Chi vuole può portarli giovedì 3 marzo dalle 16:00 alle 18.00 in Via Rivisondoli 9. Il materiale raccolto sarà consegnato alla chiesa Ucraina di Santa Sofia a Boccea che invierà gli aiuti in Ucraina (se ne sta occupando il rettore della Chiesa padre Marco Semehen). Se vogliamo contribuire, sarebbe un aiuto enorme. Ecco la lista dei prodotti alimentari occorrenti: Pasta, Olio di Oliva, Olio di girasole, Riso, Caffè, The, Fette biscottate, nutella, merendine, tonno, barattoli di conserve, Formaggi sottovuoto. Segue l’elenco dei medicinali: Oki task, Aspirina, Tachipirina, Ibuprofene, bende, siringhe, siringhe per coaugulazione del sangue, bende elastiche, Pampers, tele antigelo, Antidolorifici, Antinfiammatori, insulina (lunga durata), metformina, vitamine.

Anche Il FORO sta raccogliendo Alimenti, Prodotti per l’Igiene e Farmaci. Chi vuole può portarli presso la nostra sede di Via Mozart, 19 entro martedì 1 marzo ore 19. I materiali raccolti partiranno con un camion insieme a quelli raccolti dall’associazione Piccoli Giganti. Grazie. Info: 06.4070711