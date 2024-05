Per la sicurezza Gualtieri sceglie l’ex pm Greco

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che l’ex pm di Mani Pulite, Francesco Greco, assumerà la delega alla sicurezza della Capitale.

Le motivazioni della scelta:

Gualtieri ha spiegato che la scelta di affidare la delega a Greco è stata fatta per “rafforzare l’impegno dell’amministrazione sul tema della sicurezza”, anche in vista del Giubileo del 2025. Greco, infatti, ha già collaborato con Gualtieri in qualità di consulente per la legalità.

I compiti di Greco:

Greco avrà il compito di coordinare l’ufficio della sicurezza urbana e di elaborare strategie per contrastare la criminalità a Roma. Le sue priorità saranno:

Contrastare la criminalità organizzata, sia quella mafiosa tradizionale che quella autoctona

Tutelare le fasce vulnerabili, come anziani, donne e bambini

Mappare i problemi di sicurezza nei diversi quartieri della città

Migliorare la comunicazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine

Le parole di Greco:

Greco ha dichiarato: “Non c’è un’esigenza specifica di sicurezza in questo momento. Non c’è un evento o una logica emergenziale”. Ha poi aggiunto che “tutto ciò che emerge dai territori deve essere monitorato per capire cosa è stato risolto e cosa no” e che è necessaria “una mappatura” dei problemi di sicurezza.

Le reazioni:

La nomina di Greco è stata accolta con favore da alcuni esponenti politici, mentre altri hanno espresso dubbi sulla sua efficacia. Il sindaco Gualtieri ha comunque sottolineato che “Roma è tra le città più sicure del mondo” secondo le statistiche e che l’obiettivo è quello di “rafforzare il nostro impegno anche su questo fronte”.

I prossimi passi:

Greco inizierà a lavorare come delegato alla sicurezza nei prossimi giorni. Entro breve dovrebbe essere firmato anche un nuovo protocollo per la sicurezza che coinvolgerà anche la provincia di Roma.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati