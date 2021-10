Perdite d’acqua. Riparato guasto in via Lepetit si attende ancora per quello di piazza Acquedotto Aessandrino

Abbiamo trattato l’argomento sulla perdita di acqua pubblica e le lungaggini per la riparazione in via Roberto Lepetit il 6 e il 29 settembre con nostri articoli. Per la comodità dei nostri lettori allego il link dell’articolo pubblicato il 29 settembre su Abitare A Roma

https://abitarearoma.it/lannuncite-elettorale-e-i-problemi-correnti-e-irrisolti/

Bene, la riparazione del danno in via Lepetit è stato definito dagli operai delle “Riparazioni Idriche” ed ecco a corredo di questo articolo le foto scattate ieri pomeriggio .

Purtroppo per piazza dell’Acquedotto Alessandrino… si resta in attesa che l’impresa che collabora con ACEA ATO 2 ripari il guasto da noi segnalato da tempo.