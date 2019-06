Periferie, FDI: “Ennesimo bluff del M5S sul Print Alessandrino”

“I programmi integrati di intervento puntano a promuovere, coordinare ed integrare iniziative e risorse pubbliche e private, per migliorare la qualità urbana e la dotazione di servizi e infrastrutture di quartieri che ne sono carenti. Questi programmi integrati, in collaborazione tra municipi interessati e l’Amministrazione Capitolina predispongono per ciascun ambito uno schema di assetto preliminare per definire obiettivi e realizzazione di interventi. Nel 2006 era stato pubblicato un bando per il programma integrato Alessandrino, a cui erano pervenute numerose richieste di partecipazione, ma l’iter non ha avuto seguito e questo se da una parte ha privato il quartiere Alessandrino di opere pubbliche urgenti che potrebbero essere realizzate con gli oneri accessori, dall’altro c’è stato il problema del blocco dell’attività di privati ormai da diversi anni.

“Abbiamo a tale riguardo presentato una mozione specifica in Assemblea Capitolina, dove chiediamo al Sindaco di attivarsi presso gli uffici competenti al fine di completare in tempi brevi tutte le procedure necessarie al concreto avvio di questo programma integrato che interessa il quartiere Alessandrino, per dare finalmente ai residenti dopo anni di attese le opere di riqualificazione dovute oltre che necessarie”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore del partito e consigliere in V municipio.