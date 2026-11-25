Chi, come noi, fa informazione indipendente sul territorio da quarant’anni non può limitarsi ad applaudire agli annunci degli amministratori. Quando si parla di nuove piantumazioni nelle periferie non possiamo che esserne contenti, ma il dovere di chi informa è andare a vedere sul posto come vengono eseguiti i lavori.

È lì che ci si accorge che spesso gli interventi avvengono senza adeguati controlli, aggravando le condizioni di marciapiedi già ammalorati.

Da questa constatazione è nata una nostra mini-inchiesta sul campo, partita da un dettaglio evidente: nella stragrande maggioranza dei casi, le “tazze” dei nuovi alberi vengono lasciate senza alcuna protezione perimetrale, prive di cordoli in cemento o, ancor meglio, nel più nobile e resistente travertino romano.

Eppure il travertino nei cantieri della zona non manca affatto, anzi: viene rimosso a chilometri. Nei rifacimenti stradali finanziati con milioni di euro dei fondi PNRR e Giubilari — da via Marco Ugo Guattari a via degli Ontani, da viale Venezia Giulia fino ai lavori in corso in via Antonio Tempesta — stiamo assistendo alla sostituzione sistematica di intere file di storici cigli in travertino.

Che fine fa questo materiale pregiato? Sempre che i capitolati d’appalto non ne prevedano direttamente lo smaltimento in discarica, abbiamo approfondito la questione attraverso un’analisi tecnica basata anche sull’Intelligenza Artificiale. La risposta è netta: il riutilizzo dei cigli rimossi è tecnicamente semplice ed è persino incentivato dalle normative ambientali (CAM).

A differenza del calcestruzzo che si sbriciola, il travertino romano è praticamente eterno. Se smontato con cura anziché frantumato con i martelli demolitori, può tornare perfettamente funzionale con poche lavorazioni: pulizia meccanica da malta e bitume, sabbiatura antiscivolo e taglio con disco diamantato degli elementi scheggiati. Proprio questi pezzi rifilati sarebbero i cordoli ideali per delimitare le tazze delle nuove alberature e riqualificare i marciapiedi.

Di fronte a questo paradosso — che al momento appare come uno sperpero di patrimonio pubblico — sarebbe opportuno conoscere il pensiero del Sindaco Gualtieri, della Giunta e dei Dirigenti tecnici che redigono i capitolati.

Una domanda sorge spontanea: perché continuare a sprecare chilometri di travertino romano mentre si lasciano i nuovi alberi senza protezioni?

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