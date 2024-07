Perissa (Fd’I), cittadini confidano in fine anticipata consiliatura Gualtieri

“L’appello del sindaco Gualtieri con il quale chiede ai cittadini di avere fiducia in lui più che un segnale di speranza sembra l’ultima mossa disperata di chi ha ben capito che i romani si sono stufati del suo operato e delle sue promesse.

Del resto, sono tre anni che il Primo Cittadino è alla guida della Capitale e gli unici risultati raggiunti sono quelli ottenuti grazie all’impegno del Governo Meloni che ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso la Capitale.

L’ultima riprova è il dispiegamento di agenti delle Forze dell’Ordine per i controlli antiborseggio fuori e all’interno della metropolitana, problematica che in tutti questi anni Il Sindaco ha sottovalutato o fatto finta di non vedere.

È evidente che il Primo Cittadino si senta messo all’angolo da parte di chi gli ha dato fiducia tre anni fa, ma ora si è amaramente pentito delle proprie scelte.

Del resto, le proteste contro il Sindaco sono oramai evidenti e sempre più eclatanti come dimostrano i video che in queste ore sono diventate virali sui social.

Ci troviamo, quindi, davanti una situazione surreale che vede il Sindaco della città più importante d’Italia cercare di arrampicarsi sugli specchi, facendo promesse alle quali non crede neanche lui e rivendicando successi che non gli appartengono.

Forse è ora che Gualtieri si renda conto che l’unica cosa sulla quale i romani ripongono veramente fiducia è che la consiliatura targata Partito Democratico termini il prima possibile”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Federazione romana di FdI, Marco Perissa.

