Pestaggio e rapina fuori dal ristorante al Torrino, poi le minacce al titolare con mazza e coltelli

Una spedizione punitiva fuori da un ristorante, seguita a distanza di giorni da un raid intimidatorio armato contro il proprietario del locale per assicurarsi il silenzio. È la ricostruzione investigativa che questa mattina ha portato all’arresto di un 18enne romano, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.

Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, contesta al ragazzo i reati di rapina, lesioni personali, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere, in concorso con altri quattro complici attualmente in fase di identificazione.

Il raid di maggio al Torrino e le indagini sulle telecamere

I fatti risalgono allo scorso 3 maggio, all’esterno di un ristorante di via del Pianeta Saturno, nel quartiere Torrino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 18enne e i suoi quattro complici avevano aggredito con estrema violenza due clienti del locale, colpendoli ripetutamente con pugni al volto e con un bastone di legno, per poi rapinare una delle vittime dei propri effetti personali. Entrambi i malcapitati erano finiti in ospedale con ferite giudicate guaribili in trenta giorni.

Non soddisfatto, nei giorni successivi il giovane — sempre accompagnato da altri soggetti — si era ripresentato davanti al ristorante impugnando una mazza da baseball e dei coltelli, rivolgendo pesanti minacce al titolare in merito all’episodio precedente. Decisivo per incastrarlo è stato il lavoro investigativo dei Carabinieri della Stazione Roma Trullo, che hanno incrociato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona con le testimonianze raccolte e le successive ricognizioni fotografiche.

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