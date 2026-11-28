Quattro uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con le accuse di violenza privata e rapina in concorso.

Il provvedimento riguarda tre cittadini di origine peruviana e uno messicano, di età compresa tra i 23 e i 60 anni e tutti con precedenti penali, ritenuti gravemente indiziati di una brutale aggressione compiuta lo scorso 11 settembre dentro un bar di via Casilina, nel quartiere Centocelle.

La ricostruzione dell’aggressione e la rapina degli abiti e del cellulare

Le indagini condotte dai militari dell’Arma, interamente accolte dall’autorità giudiziaria, hanno ricostruito che la vittima — un uomo di 29 anni di origini peruviane — era stata accerchiata all’interno del locale, minacciata di morte e colpita violentemente con schiaffi e pugni dal gruppo.

Sotto la minaccia dei quattro aggressori, il ventinovenne era stato infine costretto a spogliarsi e derubato sia degli indumenti sia del telefono cellulare e del borsello con gli effetti personali. Una volta rintracciati, i quattro indagati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli a disposizione dei magistrati.

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