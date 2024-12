Piano acquisto nuovi mezzi Ama, confermato sostegno di Roma Capitale

La Giunta capitolina ha approvato la delibera relativa al progetto di acquisto di mezzi e attrezzature redatto da AMA S.p.A. nel biennio 2024-2025, sostenuto da Roma capitale con circa 80 milioni di euro.

Con il provvedimento, inoltre, viene approvata la Convenzione tra Roma capitale e AMA con la quale si disciplinano le procedure di gara e la futura gestione dei mezzi e contenitori.

Il provvedimento della giunta attua la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.69 del 31 luglio 2024 con la quale viene previsto lo stanziamento a valere sul bilancio di Roma capitale con l’obiettivo di sostenere il rinnovamento e l’ampliamento della flotta e delle dotazioni di AMA necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Rifiuti e dal Contratto di Servizio, anche in vista degli eventi del Giubileo.

Con il progetto redatto da AMA è previsto, l’acquisto, entro febbraio 2025, di 238 nuovi mezzi tra cui compattatori bilaterali, macchine madri, spazzatrici e mezzi per il lavaggio stradale.

Sul fronte dell’ampliamento della dotazione dei contenitori stradali, è in corso l’acquisto di quasi 9.000 tra cestini smart, cestoni gettacarte e contenitori da 2.400 litri.

“Con l’approvazione di questo piano di acquisto manteniamo l’impegno dell’Amministrazione volto ad assicurare adeguate risorse finanziarie a sostegno del piano di investimenti avviati da AMA per il potenziamento e il rinnovamento della flotta e delle dotazioni strumentali necessari al miglioramento dei servizi sia sul fronte del decoro urbano sia su quello della raccolta dei rifiuti.

I nuovi mezzi consentiranno di incrementare la frequenza dei passaggi di svuotamento dei cassonetti, delle operazioni di spazzamento e lavaggio stradale e l’utilizzo di compattattori bilaterali agevolerà il servizio sulle strade a senso unico.

Le nuove dotazioni stradali, inoltre, consentiranno di intercettare una maggiore percentuale di raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti” ha dichiarato l’Assessora Sabrina Alfonsi.

