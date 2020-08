Piano caldo per anziani: le attività proseguono fino al 15 settembre

Prosegue per tutta l’estate il piano caldo rivolto alle persone anziane, con iniziative fino al 15 settembre, modulate per rispondere alle esigenze di benessere fisico e relazionale, in piena sicurezza.

Soprattutto dopo la primavera trascorsa, è forte il bisogno di tempo all’aria aperta, di attività da condividere, di svago e riposo.

Abbiamo strutturato quindi cinque progetti, per dare risposta alle varie esigenze e nei primi venti giorni sono state circa mille le adesioni.

I numeri degli appuntamenti – con ingressi contingentati – sono stati di 90 partecipanti ai tre pomeriggi di “Farmacia al Parco” organizzati con Farmacap e di 40 ai due incontri con visita guidata presso il Maxi.

Gli ingressi ai circoli coinvolti, alla data dal 10 agosto, sono stati di 210 persone presso l’A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, 300 presso il Circolo Montecitorio e 325 presso lo Sporting Club Ostiense.

L’estate prosegue e le proposte anche. Fino al 15 settembre un ventaglio di iniziative per tutti i gusti è a disposizione delle persone anziane.

Tutte le informazioni sui progetti attivati per il piano caldo sono reperibili sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/piano-caldo-per-gli-anziani-.page

“Abbiamo avuto una risposta importante sul piano rivolto agli anziani. La loro partecipazione è la conferma di aver realizzato attività che rispondono a bisogni, attese, desideri. In questo periodo così delicato è importante garantire il benessere totale, specialmente a chi ha subito di più la mancanza di svago e di relazioni durante il periodo del lockdown – afferma l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. – Ringrazio i nostri partner, il Dipartimento e tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questi progetti.”